Polizei Essen

POL-E: Essen: Schlägerei in Shisha-Cafe

Essen (ots)

45143 E.-Altendorf: Sonntagmorgen (26. Januar), gegen 03.57 Uhr, wurde die Polizei zu einem Shisha-Cafe auf der Altendorfer Straße gerufen. Zwei Personengruppen waren dort offensichtlich in Streit geraten. Bei der Auseinandersetzung bewarf man sich gegenseitig mit Gläsern und Flaschen. Dabei erlitt ein 33-Jähriger eine Platzwunde am Kopf, ein 23-Jähriger erlitt Schnittverletzungen an den Unterarmen und ebenfalls eine Kopfplatzwunde. Beide Verletzten wurden durch den Rettungsdienst zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Worum es bei dem Streit ging, ist bisher nicht bekannt. Nach der Schlägerei flüchteten fünf bislang unbekannte Beteiligte mit einem grauen Audi. Alle sollen zwischen 20 und 25 Jahren alt gewesen sein, männlich und syrischer Herkunft. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder den Geflüchteten machen können, sich unter der Telefonnummer 0201/8290 zu melden. uf

