POL-E: Essen: Anwohner überrascht Einbrecher in Wohnung - Fahndende Beamte können mutmaßlichen Einbrecher festnehmen

45138 E.-Huttrop: Einen vermutlich großen Schrecken müssen ein 82-jähriger Senior oder zwei Einbrecher bekommen haben, als man gestern Abend (Donnerstag, 23. Januar) unvermittelt in einer Wohnung an der Breddestraße aufeinandertraf. Gegen kurz nach 18 Uhr meldete sich eine Nachbarin im Mehrfamilienhaus an der Breddestraße beim polizeilichen Notruf, nachdem sie ihren 82 Jahre alten Nachbarn im Treppenhaus um Hilfe schreien hörte. Während sich Polizeibeamte um den unverletzten Senior kümmerten und die Anzeige aufnahmen, bestreiften weitere Polizisten die nahegelegenen Straßenzüge nach zwei verdächtigen Personen. Der Essener gab an, dass er gegen 18 Uhr seine Wohnung aufschloss und unvermittelt auf einen unbekannten Mann traf, der ebenso überrascht mit dem Licht der Taschenlampe ins Gesicht des Seniors strahlte. Aus dem Augenwinkel konnte er aber sehen, wie ein zweiter Mann die Flucht ergriff und über einen Balkon in die Freiheit sprang. Der unbekannte Mann mit der Taschenlampe rannte an dem Senior vorbei, stieß ihn zur Seite und flüchtete durch den Hauseingang. Mit der Personenbeschreibung des flüchtenden Einbrechers fahndeten die Beamten im Nahbereich und bemerkten hierbei einen silbernen Mercedes mit französischem Kennzeichen, dessen Insasse der Personenbeschreibung ähnelte. Bei der anschließenden Kontrolle erhärtete sich der Verdacht gegen den 24-Jährigen, da beschriebene Bekleidungsstücke und Einbruchswerkzeug im Fahrzeug zu finden war. Der Mann aus Serbien wurde festgenommen, das Fahrzeug sichergestellt. (ChWi

