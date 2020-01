Polizei Essen

POL-E: Essen: Bereitschaftspolizei legt Drogendealern das Handwerk

Essen (ots)

45355 E.-Bochold: Wie schnell die BAO Aktionsplan Clan auf Sachverhalte reagieren kann, wurde gestern Abend (23.03.2020) in Borbeck deutlich. Anfang der Woche ging ein Beschwerdeschreiben der Leitung des Jugendfreizeithauses Coffee Corner ein, in dem Übergriffe einer Gruppe arabischer Jugendlicher in den letzten Tagen recht drastisch geschildert wurden. Zudem hatte man beobachtet, dass diese Gruppe im angrenzenden Park mit Drogen handeln würde.

Durch das taktisch hervorragend abgestimmte Zusammenwirken ziviler Aufklärungskräfte und des Raumschutzes konnte am Nachmittag im unmittelbaren Umfeld des Coffee Corner eine verdächtige, dreiköpfige Personengruppe festgestellt werden. Im Rahmen der Kontrolle konnten 22 Druckverschlusstütchen mit jeweils einem Gramm Marihuana, 285 Euro Bargeld in typischer Stückelung, ein Zweithandy sowie ein Messer aufgefunden und sichergestellt werden.

Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurden weitere 402 für den Verkauf vorbereitete Druckverschlusstütchen mit je einem Gramm Marihuana sowie weitere 100 Gramm in loser Form aufgefunden. Der 18-jährige Hauptbeschuldigte afghanischer Abstammung wurde festgenommen und ins Polizeigewahrsam eingeliefert.

Die BAO Aktionsplan Clan wird den Kontrolldruck im Umfeld des Jugendfreizeithauses auch in den folgenden Tagen aufrecht erhalten./TW

