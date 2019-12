Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Hochwertiges E-Bike gestohlen

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 21.30 Uhr, bis Freitag, 00.30 Uhr, stahlen Unbekannte ein E-Bike der Marke Cube, Modell Reaction Allroad 500. Das schwarz-graue Zweirad stand an der Klöntrupstraße Ecke Meller Straße, als sich Diebe daran zu schaffen machten und das Rad mitnahmen. Das Fahrrad ist mit Scheibenbremsen und einem Spiegel ausgestattet. Hinweise zu der Tat erbittet die Polizei in Osnabrück unter der Rufnummer 0541/327-2115.

