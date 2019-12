Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Verkehrsunfallflucht in Wohngebiet

Bramsche (ots)

Am Freitag parkte ein Mann aus Bramsche seinen grauen Opel Astra Sports Tourer zwischen 09:30 Uhr und 10:30 Uhr in Höhe der Mainstraße 36 am Fahrbahnrand. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er am Fahrzeugheck und einem Außenspiegel Beschädigungen fest. Ein unbekanntes Fahrzeug muss den Opel während der Vorbeifahrt berührt und gleichzeitig beschädigt haben. Die Polizei geht nicht davon aus, dass die Schäden beim Ein- oder Ausparken eines anderen Pkw entstanden. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bramsche unter der Rufnummer 05461/915300.

