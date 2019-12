Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ankum - Einbruch in Wohnung

Ankum (ots)

Unbekannte Täter drangen am Mittwochabend zwischen 22 Uhr und 23:40 Uhr in eine Wohnung an der Lingener Straße 25 ein. Mit einem Hebelwerkzeug verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu den Wohnräumen und durchsuchten diese. Das Bargeld aus einer Spardose wurde entwendet. Nach einer ersten Einschätzung übersteigt der Sachschaden das Diebesgut. Die Polizei sucht nach Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnten. Hinweise werden unter der Rufnummer 05439/9690 entgegengenommen.

