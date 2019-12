Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Radfahrerin stürzte- älterer roter Golf flüchtete

Georgsmarienhütte (ots)

Am Donnerstagmittag kam es auf der Oeseder Straße zu einer Unfallflucht durch den Fahrer oder die Fahrerin eines dunkelroten Golf III. Das Fahrzeug fuhr gegen 12.25 Uhr vom Parkplatz des K+K Marktes auf den dortigen kombinierten Fuß-und Radweg. Eine von links kommende Radfahrerin musste daraufhin ausweichen, umkurvte das Auto und kam dabei zu Fall. Der Fahrer oder die Fahrerin des Wagens kümmerte sich in der Folge nicht um die Frau und fuhr auf der Oeseder Straße in Richtung Stadtmitte davon. Bei dem Sturz zog sich die 57-jährige aus Georgsmarienhütte schwere Verletzungen zu und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 05401-879500.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell