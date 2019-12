Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ankum: Sachbeschädigungen am Schulzentrum

Ankum (ots)

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen im Bereich des Schulzentrums in der Straße Am Kattenboll Sachbeschädigungen begangen. Die Täter beschmierten mit einem schwarzen Faserstift eine Wand und Glasscheiben der Grundschule und beschädigten durch Steinwürfe zwei Scheiben der Sporthalle auf dem Gelände der Oberschule. Wer Hinweise zu den Verursachern geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeistation Ankum. Telefon: 05462-8405.

