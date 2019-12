POL-OS: Osnabrück: Unfallflucht in der Bödekerstraße

Polizeiinspektion Osnabrück

Ein Verkehrsteilnehmer hat am Mittwoch in der Bödekerstraße eine Unfallflucht begangen. Der oder die Unbekannte touchierte in der Zeit zwischen 17 Uhr und 20.15 Uhr mit einem gelben Fahrzeug einen in der Sackgasse geparkten grauen VW Polo. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte beim Unfalldienst der Polizei Osnabrück. Telefon: 0541/327-2215.

