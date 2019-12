Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück-A1: Auffahrunfall mit zwei Lkw

Osnabrück (ots)

Aktuell befindet sich die Autobahnpolizei in der Aufnahme eines Verkehrsunfalles, der sich gegen 13.20 Uhr zwischen den Anschlussstellen Osnabrück-Nord und Osnabrück-Hafen ereignete. Der Fahrer eines rumänischen Sattelzuges war in Richtung Süden unterwegs und übersah das Ende eines Staues, der sich im Bereich der Baustelle Dütebrücke gebildet hatte. Der 30-Jährige fuhr auf einen stehenden Sattelzug aus Ungarn auf, zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Durch den Aufprall wurde der Sattelzug stark beschädigt, die aus Bierflaschen bestehende Ladung erlitt einen Totalschaden. Momentan wird der Lkw abgeschleppt, der Verkehr wird über den äußeren linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt. Der ungarische Sattelzug wurde zwar im Heckbereich beschädigt, ist aber noch fahrbereit. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 90.000 Euro. Derzeit staut sich der nachfolgende Verkehr in Richtung Süden auf etwa drei bis vier Kilometer Länge.

