Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm: Radfahrerin stürzte- schwarzer BMW fuhr einfach weiter

Belm (ots)

Am Dienstagmorgen kam es an der Ecke Frankfurter Straße/Bergstraße zu einer Unfallflucht unter Beteiligung eines älteren schwarzen BMW. Der Vorfall passierte gegen 07.50 Uhr, als eine 34-jährige Radfahrerin samt Kinderanhänger von der Frankfurter Straße nach rechts in die Bergstraße abbiegen wollte. Ihr kam dabei der BMW entgegen, der nach links und ebenfalls in die Bergstraße abbog und dabei den Fahrweg der Radlerin schnitt. Um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu vermeiden, musste die Frau ihr E-Bike aprupt stark abbremsen und kam dabei zu Fall. Zum Glück kippte der Anhänger mit den beiden darin sitzenden Kindern nicht um. Die Belmerin zog sich bei dem Sturz allerdings leichte Verletzungen zu, zudem wurde ihr Fahrrad stark beschädigt. Der augenscheinlich jüngere Fahrer der Schräghecklimousine hielt nach dem Sturz der Frau noch kurz an, setzte dann allerdings seine Fahrt fort. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei in Belm entgegen. Telefon: 05406-807790.

