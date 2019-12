Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Sachbeschädigungen an der Montessori-Schule

Osnabrück (ots)

Unbekannte haben am Wochenende auf dem Gelände der Montessori-Schule an der Ernst-Sievers-Straße Sachbeschädigungen begangen. Die Täter warfen eine Glasflasche gegen die Scheibe der Haupteingangstür und beschmierten Zaunelemente, Metallpfeiler, einen Briefkasten und den Transporter des Fördervereins mit grüner Farbe. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-3203 entgegen.

