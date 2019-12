Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ankum: Motorroller aus Geräteschuppen gestohlen

Ankum (ots)

Unbekannte haben in der Zeit zwischen dem 30.11. und dem 08.12.2019 einen Motorroller von einem Grundstück der Straße Beim Kreuzplatz gestohlen. Das gelb-schwarze Leichtkraftrad der Marke Motowell, Modell Magnet, stand verschlossen in einem Geräteschuppen und wird von den Tätern möglicherweise noch mit dem Originalkennzeichen VGI171 benutzt. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Motorrollers nimmt die Polizei in Ankum unter der Telefonnummer 05462-8405 entgegen.

