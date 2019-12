Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer: Dieseldiebstahl in Sandgrube

Bad Laer (ots)

Unbekannte haben am Wochenende in der Sandgrube an der Glandorfer Straße Diesel gestohlen. Die Täter brachen den Tankdeckel eines Baggers auf und zapften etwa 200 Liter Kraftstoff aus dem Fahrzeug. Aufgrund der vorgefundenen Spuren ist zu vermuten, dass die Diebe den oder die Behälter mit dem Diesel mittels eines Quads oder kleinen Geländewagens abtransport haben. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten, meldet sich bitte bei der Polizei in Dissen. Telefon: 05421-921390.

