Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schutterwald - Eigentümer nach Einbrüchen gesucht

Schutterwald (ots)

Unbekannte sind im Zeitraum zwischen dem 31. Oktober 2019 und dem 3. November 2019 in zwei Anwesen in der Straße "Im Kirchfeld" sowie in der Königsberger Straße eingestiegen. Sie erbeuteten hierbei Schmuck und Bargeld. Aufgrund der ähnlichen Vorgehensweise der ungebetenen Besucher gehen die Ermittler des Polizeipostens Neuried derzeit davon aus, dass es sich möglicherweise um dieselben Täter handeln könnte. Bei dem Einbruch "Im Kirchfeld" haben die Beamte zwei Schmuckstücke sicherstellen können, bei denen es sich nicht um Eigentum der dortigen Opfer gehandelt hat. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Einbrecher die Gegenstände während der Tatausführung verloren haben. Eventuell handelt es sich um Diebesgut vorangegangener Taten. Wer Hinweise zur Herkunft der Gegenstände geben kann, wird unter der Telefonnummer: 07807 95799-0 um Kontaktaufnahme gebeten.

