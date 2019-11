Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei stellt 39-Jährigen mit U-Haftbefehl wegen versuchten Totschlags

Halle (Saale) (ots)

Am Freitagabend, den 01.November 2019, gegen 23:00 Uhr kontrollierte die Bundespolizei auf dem Hauptbahnhof in Halle einen Mann, nachdem dieser mehrere Passanten verbal belästigt hatte. Bei dem Abgleich seiner Personalien im polizeilichen Fahndungssystem stellte sich heraus, dass der 39-Jährige mit einem Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichtes Halle (Saale) wegen versuchten Totschlags gesucht wurde. Hintergrund sind Tathandlungen am 28.Oktober 2019 in Braunsbedra zum Nachteil eines anderen Mannes. Die Bundespolizisten nahmen den Mann fest und übergaben ihn dem Zentralen Gewahrsam der Landespolizei in Halle (Saale). Die Weiterbearbeitung liegt in der Zuständigkeit der Polizeiinspektion Halle.

