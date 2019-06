Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Pedelcfahrer schwer verletzt.

Lippe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagmittag ereignete, verletzte sich der 65-jährige Fahrer eines Pedelcs schwer. Der Mann befuhr die Hans-Hinrichs-Straße in Richtung des Schubertplatzes. Gegen 13:20 Uhr bog ein ihm entgegenkommender Kurierfahrer mit seinem LKW vor dem Radler links ab. Dabei kam es zur Kollision der Fahrzeuge. Der Pedelcfahrer musste mit einem Rettungswagen in die Klinik gefahren werden. Der Sachschaden beträgt etwa 2.000 Euro.

