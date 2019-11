Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Steinbach - Unfallauto sichergestellt

Zeugen gesucht

Baden-Baden, Steinbach (ots)

Nach einer Unfallflucht am frühen Donnerstagmorgen im Zwetschgenweg haben die Beamten des Polizeireviers Bühl die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand dürfte der noch unbekannte Fahrer eines unweit des Unfallortes sichergestellten Passats gegen 1.35 Uhr die Kontrolle über seinen Wagen verloren haben. Er kollidierte hierbei mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Opel und krachte anschließend in eine Gartenmauer. Im Zuge der unmittelbar eingeleiteten Fahndung konnte zwar das mutmaßliche Verursacherfahrzeug, jedoch nicht dessen Fahrer aufgefunden werden. Dieser hinterließ einen Schaden von rund 4.200 Euro. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07223 99097-0 entgegengenommen.

