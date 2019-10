FW Lügde: Unwetterlage über Lügde / 22 Einsätze für die Feuerwehr

Freiwillige Feuerwehr Lügde

Ein kurzer aber heftiger Starkregen traf die Ortschaften der Stadt Lügde. Gegen 22:30 Uhr wurde als erstes der Löschzug Rischenau zu einem vollgelaufenen Keller alarmiert. Innerhalb kurzer Zeit folgten Einsätze in allen Lügder Ortseilen. Lediglich die Kernstadt selber blieb verschont. Die Einheiten der Feuerwehr waren an insgesamt 22 Einsatzstellen tätig. Neben den mit Wasser und Schlamm vollgelaufenen Kellern reinigten die Einsatzkräfte Straßen von Geröll und beseitigten umgestürzte Bäume. Der Einsatzschwerpunkt lag in den Ortsteilen Rischenau und Falkenhagen. Insgesamt waren ca. 85 Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz. Gegen 05:00 Uhr war der Einsatz für die Einheiten der Feuerwehr Lügde beendet.

