Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Herzlake - Einbruch in ein Tankstellengebäude

Herzlake (ots)

In der Nacht zu Dienstag brachen bislang unbekannte Täter in das zum Autohaus in der Haselünner Straße in Herzlake gehörende Tankstellengebäude ein.

Durch das gewaltsame Vorgehen der Täter entstand ein hoher Sachschaden im Wert von etwa 1000 Euro. Es wurden jedoch keine Gegenstände entwendet.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Haselünne unter der Rufnummer (05961)955820 entgegen./KP

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell