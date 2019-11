Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Diebstahl von 1,5 Tonnen Kupferschrott

Lingen (ots)

In den Lagerraum für Kupferabfälle bei einem Schrottverwerter in der Husarenstraße in Lingen drangen bislang unbekannte Täter am Montag in der Zeit von Mitternacht bis 15:30 Uhr ein. Hier entwendeten die Täter etwa 1,5 Tonnen Kupferschrott. Zu den Tätern ist derzeit nichts bekannt.

Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen./KP

