POL-KN: Landkreis Ravensburg

Bad Wurzach - Einbruch in Tennisheim

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde im rückwärtigen Bereich auf dem Gelände des Tennisheims im Birkenweg in Bad Wurzach durch eine unbekannte Täterschaft ein Trinkgelage abgehalten. Die unbekannte Täterschaft stieg dann durch ein gekipptes Fenster in das Tennisheim ein und kochte sich dort mit den vorgefundenen Lebensmitteln etwas zu Essen. Ohne Aufzuräumen wurde das Objekt wieder verlassen. Aus dem Tennisheim wurde ansonsten nichts entwendet.

Aitrach - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Freitag, 21:30 Uhr bis Samstag, 11:30 Uhr wurde durch einen bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer auf dem Parkplatz des Campingplatzes in der Illerstraße in Aitrach ein parkender Pkw Skoda Octavia angefahren. Beim Verursacher könnte es sich um den Lenker eines Wohnanhängers handeln. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1´500 Euro zu kümmern, verließ der Verursacher die Unfallstelle. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Leutkirch unter Tel. 07561/8488-0 erbeten.

Ravensburg - Diebstahl

Am Samstag gegen 15:23 Uhr drang eine bisher unbekannte Täterschaft während dem Spielbetrieb in die Umkleidekabine des TSB Ravensburg ein und entwendete dort die Wertsachen der Mannschaft. Die Spieler hatten die gesamten Wertsachen der Mannschaft (Geldbeutel, Handys, Fahrzeugschlüssel u.a.) in einer Tasche zusammengepackt und dann in der Kabine vergessen. Erst bei ihrer Rückkehr wurde der Diebstahl bemerkt. Zeugen fielen zur Tatzeit zwei Männer im Bereich der Umkleidekabine auf. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Tatverdächtigen aufgenommen. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-0 erbeten.

