Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Versuchter Einbruch in Schulgebäude

Lingen (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten am vergangenen Wochenende, im Zeitraum von Freitag bis Montag, gewaltsam in das Schulgebäude der Kardinal-von-Galen-Straße einzudringen. Es blieb beim Versuch, daher wurden keine Gegenstände entwendet. Es entstand jedoch Sachschaden an dem Gebäude.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen./KP

