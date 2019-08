Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Sachbeschädigung auf Schulgelände

57537 Wissen, Hachenburger Str. 47, BBS (ots)

In der Zeit von Fr., 16.08.2019, 16:30 Uhr bis Sa., 17.08.2019, 08:30 Uhr, beschädigten unbekannte Täter einen Fahrradständer an der BBS in Wissen. Diese zogen mutwillig den Fahrradständer mitsamt seiner Befestigung aus der Bodenverankerung. Dabei wurden auch mehrere Pflastersteine aus dem Verbund herausgerissen. Außerdem wurde durch die Rowdys eine Mülltonne umgeworfen und entleert, ein Gullideckel ausgehoben sowie eine Sitzgruppe und ein Transportanhänger verschoben. Hinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.

