Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Neuwied - 3. Raiffeisentriathlon

Neuwied (ots)

Am Sonntag, dem 18.08.2019, fand in Neuwied der 3. "Raiffeisentriathlon" statt. Verkehrsteilnehmer mussten sich auch in diesem Jahr auf umfangreiche Sperrungen und Umleitungen einstellen, da unter anderem die Bundesstraße 256 für die Radstrecke für mehrere Stunden voll gesperrt war.

Die umfangreichen Verkehrsmaßnahmen wurden im Vorfeld auch in diesem Jahr gemeinsam durch die Stadt Neuwied, den Veranstalter sowie die Polizei Neuwied in einem Konzept erarbeitet.

Neben den zahlreichen Streckenposten des THW sorgten über 20 Polizeibeamte für den reibungslosen Verlauf der Verkehrsmaßnahmen. Die bis 15.45 Uhr andauernden Sperrmaßnahmen der Bundesstraße wurden durch die Verkehrsteilnehmer insgesamt gut angenommen, sodass hier keine Zwischenfälle zu verzeichnen waren.

