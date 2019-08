Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Niederfischbach/ Nachtragsmeldung über weiteres Körperverletzungsdelikt

Niederfischbach (ots)

Am Sonntagmorgen, 18.08.2019, erstattete ein 24-Jähriger Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung, die sich in der Nacht während der Kirmesveranstaltung in Niederfischbach zugetragen hatte. Am Sonntagmorgen, ungefähr zwischen 00:15 Uhr und 01:00 Uhr, habe es einen Streit im Bereich des Langosch-Standes vor der Volksbank gegeben. Der Geschädigte wollte schlichten, wurde jedoch durch einen noch unbekannten Angreifer attackiert. Er musste sich zur Untersuchung in ein Krankenhaus begeben. Die Polizei bittet um Mithilfe. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und eventuell Hinweise auf den Täter geben können, sollen sich bei der Polizeiinspektion Betzdorf melden. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, Anfang bis Ende 30, schmale Statur, braune Haare, kein Bart/Brille, hoch aggressiv. Er war in Begleitung eines blonden Mannes mit etwas fülliger Figur.

