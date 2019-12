Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf: Straßenglätte- Auto überschlug sich

Bissendorf (ots)

Am Dienstagmorgen kam es auf der Bad Essener Straße zu einem Verkehrsunfall aufgrund von Straßenglätte. Die Fahrerin eines Opel Corsa war gegen 07.10 Uhr in Richtung Bad Essen unterwegs, geriet dann auf der winterglatten Brücke über die Wierau ins Schleudern und kam in der Folge nach rechts von der Straße ab. Der Wagen beschädigte einen Weidezaun, überschlug sich auf dem angrenzenden Feld und kam schließlich auf der Beifahrerseite liegend zum Stillstand. Die 30-jährige Frau aus Osnabrück blieb unverletzt, ihr Wagen hatte allerdings nur noch Schrottwert und musste abgeschleppt werden.

