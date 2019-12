Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Weißen Citroen angefahren und geflüchtet

Georgsmarienhütte (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer hat am Mittwochmorgen in der Edith-Stein-Straße ein Auto touchiert und danach Unfallflucht begangen. Dabei wurde zwischen 08.35 Uhr und 09.05 Uhr ein an der Ecke zur Graf-Stauffenberg-Straße geparkter weißer Citroen C3 hinten links beschädigt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Georgsmarienhütte zu melden. Telefon: 05401-879500.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell