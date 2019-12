Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Einbrecher flüchten ohne Beute

Osnabrück (ots)

Am Freitagabend brachen Unbekannte zwischen 20 und 20.10 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Zeppelinstraße ein. Der oder die Täter erlangten bei dem Einbruch kein Diebesgut und flüchteten unerkannt. Anwohner beobachteten eine verdächtige Person, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnte. Der oder die Unbekannte wurde als etwa 1,70 bis 1,80 m groß beschrieben und war dunkel gekleidet. Wer ebenfalls verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei, Tel. 0541/327-2215.

