Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Langelsheim. Pressebericht v. 29.11.2019

Goslar (ots)

Wildunfall / Reh getötet

Am Fr., 29.11.2019, 16.35 Uhr, befuhr ein 59-jähriger Mann aus Lautenthal mit seinem Pkw Ford die K 35, Wolfshagen i.R. Lautenthal. Kurz vor dem Riesberg lief ein Reh von links kommend vor den Pkw und wurde durch den Aufprall getötet. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca 3000 Euro.

Otto Brodthage, Polizeihauptkommissar

