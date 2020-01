Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unfall mit drei Leichtverletzte - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Drei Leichtverletze und ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag (18.01.2020) gegen 17:25 Uhr auf dem Pragsattel ereignet hat. Ein 30-jähriger Mercedesfahrer wollte von der Pragstraße aus nach links in die Heilbronner Straße in Richtung Innenstadt abbiegen. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß mit einem 42-jährigen Fahrer eines Citroens, der von der Siemensstraße aus auf die Pragkreuzung eingefahren war. Bei dem Unfall erlitten der Citroenfahrer, seine 41-jährige Beifahrerin und eine 33-jährige Mitfahrerin im Mercedes leichte Verletzungen. Zum Unfallhergang machen die Unfallbeteiligten unterschiedliche Angaben. Zeugen des Unfalls werden daher gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 mit den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizeiinspektion in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell