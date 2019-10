Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Versuchter Einbruch in Wohnung

Ennepetal (ots)

In der Zeit vom 01.06. bis zum 07.10. schlugen unbekannte Täter in einem Mehrfamilienhaus in der Lindenstraße bei dem Versuch in die Wohnung zu gelangen die Türglasscheibe einer Wohnungstür ein und beschädigten das Türschloss. Die Tür ließ sich jedoch nicht öffnen, sodass die Täter die Örtlichkeit erfolglos in unbekannte Richtung verließen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell