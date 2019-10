Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepe-Ruhr-Kreis - Dreiste Anrufer haben immer wieder Erfolg

Ennepe-Ruhr-Kreis (ots)

"Guten Tag Frau Meier, hier spricht Doktor Müller. Ich rufe aus dem Krankenhaus an. Ihr Sohn wird gerade nach einem Unfall notoperiert. Leider werden nicht alle Leistungen von der Krankenkasse übernommen. Für eine optimale Behandlung werden noch 13.000 Euro benötigt. Können Sie den Betrag schnellst möglich zur Verfügung stellen? Wir lassen das Geld umgehend von einem Boten abholen!" - Dies ist nur eine Masche von vielen, mit der insbesondere ältere Personen emotional unter Druck gesetzt werden. Die vorgegebene Situation scheint ein schnelles Handeln zu erfordern, die Folgen einer Ablehnung der Anfrage negativ bis tödlich. Wenn Sie sich fragen, wie diese dreisten Täter es immer wieder schaffen, durch Anrufe an Geld zu kommen: Dies ist nur eine Variante von vielen! In den letzten Tagen gingen bei der Polizei zahlreiche Hinweise auf solche oder ähnliche Anrufe im Ennepe-Ruhr-Kreis ein. Glücklicherweise kommt es nur in wenigen Fällen tatsächlich zu einer Geldübergabe. In den Fällen des Erfolges ist der Geldbetrag allerdings meist sehr hoch, angesparte Reserven werden oft restlos aufgebraucht. Die Polizei rät: Versuchen Sie in solchen Situationen besonnen zu reagieren. Lassen Sie sich den Namen des Anrufers und eine Rückrufnummer geben. Kontaktieren Sie Ihre Familie bevor Sie irgendetwas anderes veranlassen. Und wenn Ihnen etwas komisch vorkommt: Trauen Sie sich unhöflich zu sein - legen Sie einfach auf!

