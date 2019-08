Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: In Einfamilienhaus eigebrochen

Schallodenbach (ots)

Unbekannte sind am Mittwochnachmittag in ein Einfamilienhaus Am Pfarrgarten eingebrochen.

Sie nutzten die Abwesenheit der Bewohner und gelangten über die Terrassentür in das Gebäude. Die Einbrecher ließen sich durch den im Haus verbliebenen Hund nicht stören. Im Obergeschoß durchwühlten die Täter Schränke und andere Behältnisse. Sie stahlen Schmuck und mehrere hundert Euro Bargeld.

Die Kriminalpolizei ermittelt. |mhm

