Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Unfall unter Alkoholeinfluss

Gevelsberg (ots)

Am 09.10., um 18:00 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Mann aus Mecklenburg-Vorpommern mit einem Sattelzug die Eichholzstraße in Fahrtrichtung Wengern. In Höhe der Ersatzbrücke übersah er einen vor ihm fahrenden Pkw Ford, fuhr auf diesen auf und schob ihn etwa 40 Meter vor sich her. Zwei der drei Insassen des Ford, eine 50-jährige Hagenerin und ein 62-jähriger Ennepetaler, wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Der Ennepetaler wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Unfallverursacher Alkohol konsumiert hatte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt.

