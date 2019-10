Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg/Borken/Wuppertal - Goldener Mercedes AMG zwei Mal entwendet

Gevelsberg/Borken/Wuppertal (ots)

Am 24.09. wurden bei einem Wohnungseinbruch in Borken die Fahrzeugschlüssel eines goldenen Mercedes AMG und im weiteren Verlauf das Fahrzeug selber entwendet. Der Mercedes, dessen Wert mit 170.000 Euro angegeben wurde, wurde am 03.10. in Gevelsberg aufgefunden und durch die Polizei sichergestellt. Am 07.10. in der Zeit zwischen 01:00 Uhr und 07:00 Uhr brachen unbekannte Täter das Tor zu dem Gelände, auf dem der Mercedes stand, auf, versetzten einen dort befindlichen Lkw und entwendeten den Mercedes erneut. Bereits am gleichen Tag wurde das Fahrzeug auf einem Parkplatz in Wuppertal-Langerfeld aufgefunden und durch die Polizei Wuppertal sichergestellt. Zwei männliche Personen wurden in diesem Zusammenhang festgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde ein 31-jähriger Kölner wieder entlassen, ein 32-Jähriger ohne festen Wohnsitz wurde aufgrund eines bestehenden Haftbefehls einer JVA zugeführt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell