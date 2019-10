Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Zwei Polizisten bei Widerstand leicht verletzt

Hattingen (ots)

Am 10.10. randalierte ein 29-jähriger Hattinger zur Mittagszeit auf einem Grundstück Am Beul. Er beschmierte einen Pkw mit Farbe und nutze Dekorationsartikel aus dem Garten, um mit diesen um sich zu werfen. Den Aufforderungen der hinzugerufenen Polizeibeamten sich zu beruhigen und auszuweisen kam er nicht nach. Stattdessen versuchte er, die Beamten zu bewerfen und zu treten. Er wurde zunächst in Gewahrsam genommen, wobei er durch Tritte und Schläge zwei Beamte leicht verletzte. Auf der Polizeiwache wurden ihm Blutproben entnommen, im weiteren Verlauf wurde er in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

