Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Fahrerin fährt auf stehenden PKW auf

Herford (ots)

(kup) Am Dienstag (6.8.), um 14:20 Uhr, fuhr eine 26-jährige Frau aus Hiddenhausen auf der Herringhauser Straße in Richtung Füllenbruchstraße. Gleichzeitig fuhr eine 51-Jährige in ihrem blauen Ford Focus auf der Straße Im Babenbecker Feld und bog nach rechts auf die Herringhauser Straße ab. Verkehrsbedingt musste sie wenige Meter später anhalten. Dies nahm die Fahrerin eines grauen Kia Picanto zu spät wahr. Die junge Frau fuhr auf den stehenden PKW auf. Dabei verletzten sich die Geschädigte sowie ihre beiden Beifahrerinnen leicht. Der Kia war nicht mehr fahrbereit und wurde abtransportiert. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 3.500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell