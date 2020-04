Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln-Schwagstorf: Unbekannte verursachten hohen Schaden

Ostercappeln (ots)

In der Nacht zu Donnerstag haben Unbekannte in der Straße Zum Kronensee ihr Unwesen getrieben und auf einem unweit eines Baustoffherstellers befindlichen Anwesens Sachbeschädigungen begangen. Vermutlich gegen 01.15 Uhr schlichen sich die Täter auf das Grundstück, beschädigten dort mehrere Fensterscheiben eines Fachwerkhauses, zerstachen die Reifen mehrerer abgestellter Fahrzeuge und verursachten so einen hohen Sachschaden. Die Bohmter Polizei bittet um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die mit dem Vandalismus im Zusammenhang stehen könnten. Telefon: 05471/9710.

