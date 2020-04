Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Nach Ausbruch von Corona in Altenheim: Staatsanwaltschaft & Polizei ermitteln wegen des Verdachtes der fahrlässigen Tötung -gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Osnabrück-

Bramsche (ots)

Wie bereits berichtet, wurde in der letzten Woche in einem Altenheim in Bramsche der massive Ausbruch von Corona bekannt, in dessen Verlauf bislang sechs positiv auf den Covid-19 Virus getestete Bewohner des Heimes verstorben sind. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück und die Osnabrücker Polizei ermitteln derzeit gegen Unbekannt wegen des Verdachtes der fahrlässigen Tötung, wobei die Ermittlungen hinsichtlich einer strafrechtlichen Relevanz dabei erst noch am Anfang stehen. Die Ermittlungsbehörden stehen dabei in einem engen und konstruktiven Kontakt miteinander und mit den zuständigen Stellen beim Landkreis Osnabrück.

