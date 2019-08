Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Containerbrand - Papiercontainer wurde beschädigt

Kamen (ots)

Am Dienstag (13.08.2019) bemerkte ein Zeuge gegen 21.45 Uhr einen brennenden Papiercontainer an der Unnaer Straße/Ecke Schöner Fleck. Die Feuerwehr löschte den Brand, bei dem der Container leicht beschädigt wurde. Die Polizei ermittelt in Richtung vorsätzlicher Inbrandsetzung.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 921 3220 oder 921 0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Leitstelle

Tel.: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell