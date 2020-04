Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200429 - 0399 Frankfurt-Sachsenhausen: Trickdiebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Am Dienstag, den 28. April 2020, gegen 13.55 Uhr, klingelte es an der Wohnungstür einer 87-jährigen Frau in der Stegstraße. Vor der Tür stand ein ihr unbekannter Mann, der angab, nach einem Wasserschaden in dem Mehrfamilienhaus nach Auswirkungen in ihrer Wohnung schauen zu müssen. Die 87-Jährige ließ den Mann in ihre Wohnung ein. Nur kurze Zeit später erschien ein zweiter Mann, der auch den Schmuck der Geschädigten entwendet haben dürfte. Nach etwa 30 Minuten verließen die beiden die Wohnung. Erst später entdeckte die 87-jährige, dass Ohrringe, ein Armband und Ketten gestohlen wurden. Angaben zum Wert der gestohlenen Gegenstände können noch nicht gemacht werden, hier bedarf es weiterer Klärung.

Die Geschädigte beschreibt die beiden Männer wie folgt: 1. Täter: Etwa 60 Jahre alt, ca. 170 cm groß und von dicklicher Gestalt. Trug eine gelbe Warnweste und eine Kopfbedeckung. 2. Täter: 30-35 Jahre alt, etwa 170 cm groß, schwarze Haare. Südländisches Erscheinungsbild, dunkel gekleidet. Beide Täter sprachen akzentfreies Deutsch.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell