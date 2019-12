Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Weiterer Glätteunfall mit verletzter Person im Landkreis Ludwigslust- Parchim

Dobin am See/Ludwigslust- Parchim (ots)

Bei einem Glätteunfall auf der Kreisstraße 101 bei Dobin am See ist am Dienstagvormittag eine 90-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden. Das Auto der Frau war in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und hat sich anschließend mehrfach überschlagen. Die leicht verletzte Autofahrerin ist wenig später zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Bereits am Dienstagmorgen wurden bei drei Glätteunfällen im Landkreis drei Fahrzeugführer verletzt (wir informierten).

