Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Jugendliche werfen Fenster ein

Lüdenscheid (ots)

Am Hüttenberg haben drei Jugendliche am Donnerstag gegen 18 Uhr 55 Fensterelemente eines leerstehenden ehemaligen Kindergarten-Gebäudes eingeworfen. Ein Zeuge benachrichtigte die Polizei. Die Jungen dürften etwa 14 Jahre alt sein. Sie rannten in Richtung Spielplatz weg. Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon 9099-0.

