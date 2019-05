Polizeidirektion Hannover

POL-H: Wennigsen: 18-Jähriger stirbt nach schwerem Verkehrsunfall

Hannover (ots)

Ein 18 Jahre alter Mann ist am späten Dienstagabend, 28.05.2019, bei einem Unfall auf der Landesstraße (L) 391 tödlich verletzt worden. Der 19 Jahre alte Fahrer des Audi, in dem der 18-Jährige saß, hat in einer Linkskurve die Kontrolle über das Auto verloren und ist von der Fahrbahn abgekommen.

Der mit vier Personen besetzte Audi A6 war gegen 23:40 Uhr auf der L 391 (Sorsumer Straße), von Sorsum kommend, in Richtung Wennigsen unterwegs gewesen. Kurz vor der Brücke über den Wennigser Mühlbach verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Erste Ermittlungen haben ergeben, dass der 19-Jährige offenbar zu schnell fuhr. Der Audi kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam in einem Bachlauf zum Stehen.

Der Fahrer und der 18-Jährige, der auf der Rückbank gesessen hatte, wurden im Fahrzeug eingeklemmt und mussten von den Rettungskräften befreit werden. Die beiden anderen Insassen konnten das Auto selbst verlassen. Durch den Unfall erlitt der 18-Jährige eine schwere Kopfverletzung und verstarb noch am Unfallort. Der Fahrer, der 16 Jahre alter Beifahrer und ein weiterer, 16 Jahre alter Mitfahrer wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Den entstandenen Sachschaden schätzen die Ermittler des Verkehrsunfalldienstes auf 25.000 Euro. Die L 391 musste für die Aufnahme des Unfalls voll gesperrt werden.

Zeugen, die Hinweise zum Hergang des Unfalls geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst unter der Rufnummer 0511 109-1888 zu melden. /isc, has

