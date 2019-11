Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Streitigkeiten außerhalb Diskothekenbereich- Jugendliche werden verletzt

Herford (ots)

(sls) Im Bereich einer Diskothek an der Bünder Straße kam es in der Nacht zu Samstag (09.11.) zu Streitigkeiten zwischen mehreren Jugendlichen. Eine Gruppe von sechs Jugendlichen befand sich zur Tatzeit auf dem Gehweg der Bünder Straße und unterhielt sich lautstark. In diesem Zusammenhang kam es dann zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen drei weiteren Personen, die sich zu den sechs Jugendlichen begaben. Eine bislang unbekannte Person aus der 6er Gruppe schlug einem 18-Jährigen Geschädigten aus Enger mit der Faust ins Gesicht und verletzte ihn dabei. Der 18-Jährige ergriff daraufhin die Flucht und begab sich zu einer ihm bekannten Personengruppe in der Nähe. Die Täter folgten dem Geschädigten und gingen einen weiteren 18-Jährigen aus Rheine mit einem Reizstoffsprühgerät an. Dieser wurde im Gesicht (Augenbereich) verletzt. Die Täter flüchteten anschließend in Richtung Herforder Innenstadt, nachdem Polizei und auch die Türsteher der Diskothek auf die Streitigkeiten aufmerksam gemacht wurden. Einer der Täter wurde mit 180cm groß, weißem Pullover und Jeanshose beschrieben. Eine zweite flüchtende Person war 180cm groß, hatte kurze dunkle Haare und eine stabile Figur. In diesem Zusammenhang werden weitere Zeugen gesucht, die Angaben zu den Tätern oder den Streitigkeiten machen können. Bitte melden sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

