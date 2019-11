Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Gasflaschen vom Tankstellengelände entwendet- Täter drangen in Außengelände ein

Vlotho (ots)

(sls) In der Nacht zu Freitag (08.11.) drangen unbekannte Täter in einen Abstellbereich des Tankstellengeländes an der Mindener Straße ein. In der Zeit von 22.20 Uhr bis Freitagmorgen um 08.00 Uhr wurden aus dem Gitterkäfig im Außenbereich mehrere Gasflaschen unterschiedlicher Größe entwendet. Die Täter brachen die Außentür auf und transportierten die Gasflaschen auf bisher unbekannte Weise ab. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Diebstahl oder möglichen Verbleib der Flaschen machen können, sie mit der Polizei Herford (Tel. 05221-8880) in Verbindung zu setzen.

