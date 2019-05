Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeugen gesucht (MES/AR)

Meschede/Arnsberg (ots)

Nach einer Unfallflucht am Dienstag um 19:55 Uhr in Meschede sucht die Polizei nach Zeugen. Beim Ein- oder Ausparken touchierte ein Auto einen anderen geparkten PKW in der Le-Puy-Straße. Ohne eine Schadensregulierung einzuleiten entfernte sich der Fahrer von der Unfallstelle. Bei dem Auto handelte es sich um einen grünen PKW.

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich am Mittwoch um 7:40 Uhr in Arnsberg. Dort befuhr ein 16-jähriger Radfahrer den Ruhrtalradweg zwischen der Mendener Straße und der Kleinbahnstraße. In einer Linkskurve kam ihm ein Auto entgegen. Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Der Arnsberger stürzte und verletzte sich leicht. Die Autofahrerin setzte ihre Fahrt fort. Bei der Fahrzeugführerin handelte es sich um eine circa 70 Jahre alte Frau mit schulterlangen grauen Haaren. Die Frau war mit einem roten Tesla unterwegs. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um eine Limousine mit vier Türen.

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Laura Burmann

Telefon: 0291 / 90 20 - 1142

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell