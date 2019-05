Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Reizstoffsprühgerät und Softair-Pistole

Brilon (ots)

Ein Streit zwischen zwei Männern eskalierte am Montagabend auf dem Steinweg. Die Polizei stellte Drogen und eine Softair-Pistole sicher. Ein Täter ist flüchtig. Gegen 19.30 Uhr wurde die Polizei zu einer Schlägerei vor einem Imbiss gerufen. Laut Zeugen wurde bei der Auseinandersetzung eine Waffe gezogen. Beim Eintreffen der Beamten waren die beiden Kontrahenten bereits nicht mehr vor Ort. Während der Sachverhaltsschilderung eines Zeugen kehrte ein 24-jähriger Tatbeteiligter zum Tatort zurück. Bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten Drogen und eine Softair-Pistole. Der 24-jährige Briloner war leicht verletzt. Nach seinen Angaben hatte der unbekannte Täter ihm während der Auseinandersetzung mit einem Reizstoffsprühgerät besprüht. Daraufhin zog der Briloner seine geladene Softair-Pistole und schoss in Richtung des Kontrahenten. Dieser flüchtete anschließend vom Tatort. Beschreibung: Etwa 20 Jahre alt, circa 1,75 Meter, Glatze, blau-gelber Trainingsanzug. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei der Auseinandersetzung der beiden Männer um bereits länger andauernde Streitigkeiten. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern noch an. Die Beamten stellten die Drogen und die Pistole sicher. Gegen den 24-jährigen Briloner wird nun u.a. wegen Verstößen gegen das Waffengesetz und gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Zur weiteren Sachverhaltsklärung sucht die Polizei nach weiteren Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 entgegen.

