Polizei Duisburg

POL-DU: Hochheide: Vorfahrt missachtet - fünf verletzte Fahrzeuginsassen

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Duisburg (ots)

Am Montag (15. April) befuhr gegen 16 Uhr der Fahrer (18) eines schwarzen Citroen C1 die Prinzenstraße in Richtung Kirchstraße. Im Fahrzeug befanden sich zwei Beifahrer (beide 17). Im Kreuzungsbereich zur Luisenstraße übersah der Fahrer des Citroen einen von rechts kommenden, mit zwei Frauen (beide 18) besetzten Dacia Sandero und stieß mit ihm zusammen. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass der Citroen in den geparkten Pkw einer 51-Jährigen geschoben wurde. Rettungswagen brachten die fünf Verletzten Insassen - alle ansprechbar - zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser. Weil die beteiligten Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, nahmen Abschleppdienste sie an den Haken. Die verständigten Polizisten nahmen den Unfall auf und leiteten gegen den Citroen-Fahrer ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr ein. (dab)

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell